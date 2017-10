Cofundadora y presidente de GFNY, Lidia Fluhme, es el creador de la línea de salida más espectacular del mundo en ciclismo, el puente George Washington. Ella no aceptó el “no” como una respuesta en 2010, no importa cuántas veces se expresó. Sin el inicio en GWB, GFNY no existiría. Desde entonces, Lidia se está asegurando de que usted consigue montar en caminos cerrados o con tráfico moderado con policía.